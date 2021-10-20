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Больной коронавирусом Безруков назвал причину своей госпитализации

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Больной коронавирусом Безруков назвал причину своей госпитализации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Сергей Безруков, который переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме, лег в больницу, чтобы не рисковать здоровьем жены и детей. Об этом он рассказал в личном блоге.

— По сравнению с теми симптомами, которые описывают, у меня все гораздо легче. Я так понимаю, что благодаря прививке чувствую себя сносно. Надеюсь, что это продлится недолго. Я имею в виду мою изоляцию. Пришлось согласиться на госпитализацию только лишь потому, что у меня нет возможности самоизолироваться: слишком далеко находится дача. Для того чтобы сдать анализ или КТ, полдня нужно будет тратить, — объяснил актер в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Он не уточнил, в какой именно больнице проходит лечение.

До этого Безруков сообщил в личном блоге о своей болезни, успокоив поклонников тем, что переносит заболевание в легкой форме.

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