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Минздрав отследит выдачу больничных родственникам людей с COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав отследит выдачу больничных родственникам людей с COVID-19
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Минздрав должен постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам людей с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 20 октября.

— Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов России прошу контролировать самоизоляцию таких граждан, — рассказал глава государства.

Это необходимо реализовать деликатно, естественно и с уважением к людям, приводит слова Путина РИА Новости.

20 октября Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.

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