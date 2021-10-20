Минздрав отследит выдачу больничных родственникам людей с COVID-19
Минздрав должен постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам людей с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 20 октября.
— Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов России прошу контролировать самоизоляцию таких граждан, — рассказал глава государства.
Это необходимо реализовать деликатно, естественно и с уважением к людям, приводит слова Путина РИА Новости.
20 октября Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.
Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.
За последние 24 часа в России выявили 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В стране также зафиксировали 1028 летальных исходов из-за COVID-19.