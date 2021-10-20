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Три автомобиля столкнулись на 5-й Парковой улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Три автомобиля столкнулись на 5-й Парковой улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, 5-я Парковая улица, 38 Карта всех событий

На востоке столицы произошло ДТП с участием трех машин. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в районе дома 38 на 5-й Парковой улице. Три автомобиля столкнулись, в результате случившегося один из них выехал на тротуар. На месте ДТП работают оперативные службы.

— Занята одна полоса движения в сторону улицы Первомайской. Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по встречной полосе, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно статистике ГИБДД, за девять месяцев этого года в Москве зарегистрировали 1252 ДТП с участием автомобилей такси, в которых погибли 40 человек и еще 1457 человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертельных случаев в авариях с такси сократилось на 15 процентов. В ГИБДД это связывают с проведенной профилактической работой по упреждению подобных ДТП.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

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