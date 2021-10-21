Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Футболист «Ювентуса» Кулусевски признался, что никогда не забудет гол в ворота «Зенита»

Михаил Алимов

Спорт
Футболист «Ювентуса» Кулусевски признался, что никогда не забудет гол в ворота «Зенита»
Фото: Instagram/dejan.k10

Игрок итальянского «Ювентуса» Деян Кулусевски заявил, что никогда не забудет свой гол в ворота петербуржского «Зенита». Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Juventus TV.

— Я никогда не забуду этот гол, пока буду жить. Это был мой дебютный гол в Лиге чемпионов, я забил первый мяч в этом сезоне и сделал это головой, — рассказал футболист.

Игра завершилась в ночь на 21 октября со счетом 0:1. Единственный гол на 86-й минуте забил Деян Кулусевски.

В группе Н «Ювентус» с девятью очками занимает первое место, «Зенит» замыкает тройку лидеров с тремя очками. Между ними «Челси» с шестью баллами.

Во вторник, 2 ноября, игроки «Зенита» и «Ювентуса» вновь встретятся на игровом поле, но уже в Турине.

29 сентября футболисты «Зенита» разгромили на своем поле шведский «Мальме» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу петербуржцев. На 9-й минуте гол забил Клаудиньо, на 49-й — Далер Кузяев, на 80-й — Алексей Сутормин и на 90-й — Вендел.

В среду, 20 октября, российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что петербургский «Зенит» и московский «Спартак» имеют все шансы показать достойный футбол в еврокубках. По словам тренера, готовность российских игроков в настоящее время лучше, чем была во время первых туров.

Читайте также:
ФК «Ювентус»Лига чемпионов УЕФАФК Зенит
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте