СК просит арестовать подозреваемую в убийстве девочки в Вологде

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ попросил арестовать 40-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве девочки в Вологде. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

— В Вологодский городской суд поступило постановление органов следствия о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой в убийстве, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что суд в этот же день должен избрать ей меру пресечения. Заседание назначено на 10:00.

Девочка в возрасте девяти лет пропала в Вологде в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

Тело ребенка нашли в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке. Сообщалось, что девочку заманила к себе и убила 40-летняя женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере.

Вскоре подозреваемую в убийстве девочки 40-летнюю женщину задержали. Однако она отказалась от общения со следователями и находилась в невменяемом состоянии.

По данным СМИ, девочка ушла из съемной квартиры, где проживала с выпивающей матерью.

Также 19 октября следствие возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые не смогли определить, что пребывание в семье представляло для убитой девятилетней девочки из Вологды угрозу.

20 октября на допросе женщина признала свою вину. Ей назначили психиатрическую экспертизу из-за неуверенности в ее вменяемости. Тогда следствие планировало предъявить злоумышленнице обвинение по статье «Убийство малолетнего».