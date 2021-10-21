Андрей Бочкарев: Станция «Кленовый бульвар» БКЛ метро готова более чем наполовину

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Станция «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готова на 52 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, закончены работы по ограждению котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80 процентов. На сегодняшний день общая готовность станции оценивается в 52 процента, — рассказал заммэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что строительство идет в едином котловане длиной 600 метров. Из них 200 метров занимает сама станция, а остальные — тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава.

— Готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на треть. Кроме того, более чем на 20 процентов выполнена архитектурная отделка зоны служебных помещений, начался монтаж инженерных систем, — отметил Юрий Кравцов.

Станция «Кленовый бульвар» расположена на глубине 24,3 метра. В будущем с нее можно будет пересесть на Бирюлевскую линию метро. Архитектурный облик станции определили в ходе открытого международного конкурса, а ее оформление будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником «Коломенское».

Протяженность восточного участка БКЛ составит более 11 километров. Он включает четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Его открытие позволит улучшить транспортную доступность ряда районов на юго-востоке столицы.

До этого сообщалось, что в Москве до конца 2024 года построят 35 станций метро. Одной из главных задач для города является завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Также продлят Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково, Сокольническую — до станции «Потапово», а Люблинско-Дмитровскую линию — до поселка Северного.