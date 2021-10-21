Андрей Бочкарев: Станция «Кленовый бульвар» БКЛ метро готова более чем наполовину
Станция «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готова на 52 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На станции «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, закончены работы по ограждению котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80 процентов. На сегодняшний день общая готовность станции оценивается в 52 процента, — рассказал заммэра.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что строительство идет в едином котловане длиной 600 метров. Из них 200 метров занимает сама станция, а остальные — тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава.
— Готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на треть. Кроме того, более чем на 20 процентов выполнена архитектурная отделка зоны служебных помещений, начался монтаж инженерных систем, — отметил Юрий Кравцов.
Станция «Кленовый бульвар» расположена на глубине 24,3 метра. В будущем с нее можно будет пересесть на Бирюлевскую линию метро. Архитектурный облик станции определили в ходе открытого международного конкурса, а ее оформление будет перекликаться с расположенным рядом музеем-заповедником «Коломенское».
Протяженность восточного участка БКЛ составит более 11 километров. Он включает четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Его открытие позволит улучшить транспортную доступность ряда районов на юго-востоке столицы.
До этого сообщалось, что в Москве до конца 2024 года построят 35 станций метро. Одной из главных задач для города является завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Также продлят Калининско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково, Сокольническую — до станции «Потапово», а Люблинско-Дмитровскую линию — до поселка Северного.