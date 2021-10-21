В российских школах вводят каникулы с 30 октября по 7 ноября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В России с 30 октября по 7 ноября во всех школах объявят каникулы. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в Минпросвещения.

— В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику... Никакого дистанта в эти дни не предусматривается - дети будут отдыхать с родителями, — говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом у большинства отечественных школьников каникулы выпадают на нерабочие дни — идет конец первой четверти. Однако в некоторых регионах иная модель обучения, модульная. По ней дети учатся пять недель, затем им дается неделя каникул. И у них неделя отдыха начинается с 15 ноября. В таком случае дни отдыха прибавят к действующей сетке каникул.

В регионах, где нерабочие дни объявят раньше 30 октября, ведомство рекомендует также объявить каникулы на весь период нерабочих дней.

До этого президент компании SuperJob Алексей Захаров рассказал, кого не коснутся нерабочие дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября. Он отметил, что, по его мнению, работать продолжат сотрудники предприятий непрерывного цикла (все, что касается обеспечения — прим. «ВМ»).

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».