Пожилые москвичи и хроники смогут разблокировать соцкарты после вакцинации

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Пожилые москвичи и горожане с хроническими болезнями смогут разблокировать свои социальные карты после прохождения процедуры вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг, 21 октября, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

— В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом, — сообщил глава города.

Отмечается, что нерабочие дни в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с коронавирусом.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».