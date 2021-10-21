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Ряд защитных мер против коронавируса в Москве будет действовать после 8 ноября

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Ряд защитных мер против коронавируса в Москве будет действовать после 8 ноября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Ряд защитных мер против коронавируса в Москве будет действовать после 8 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

— Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений, — написал глава города.

Также с 8 ноября проведение концертных, развлекательных, спортивных и других мероприятий, где будут присутствовать более 500 человек, станет возможным только при обязательном использовании QR-кодов и защитных масок.

Власти города рекомендуют принимать аналогичные меры и организаторам мероприятий с меньшим числом участников.

Кроме того, из-за введения домашнего режима с 8 ноября москвичи старше 60 лет и имеющие хронические заболевания не смогут пользоваться бесплатным проездом в транспорте. Разблокировать свои социальные карты они смогут после вакцинации от коронавируса.

Нерабочие дни в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с коронавирусом.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».

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