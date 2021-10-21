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Instagram-блогер оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного

Илья Ашуров

Происшествия
Instagram-блогер оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 7Карта всех событий

В Москве девушка-блогер снялась обнаженной у храма Василия Блаженного. Соответствующие кадры появились в интернете.

По данным СМИ, провокационный ролик сняла блогер Lola Bunny. Пользователи соцсети осудили ее поступок. Позже девушка принесла свои извинения.

— Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих. Это видео было сделано два или три года назад и не было выложено мной. Я очень сожалею об этом, — цитирует девушку РЕН ТВ.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России сообщает, что полиция начала проверку по факту случившегося.

Еще одна вульгарная фотосессия у храма Василия Блаженного произошла в сентябре этого года. Блогера Руслана Бобиева снялся с девушкой на фоне храма в провокационной позе. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

30 сентября полиция задержала блогера. Днем позже Замоскворецкий суд арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного.

28 октября суд рассмотрит уголовное дело в отношении Бобиева и Чистовой. Оба фигуранта обвиняются по уголовной статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

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