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Суд 28 октября рассмотрит уголовное дело о вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного

Илья Ашуров

Происшествия
Суд 28 октября рассмотрит уголовное дело о вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного
Фото: Telegram / Москва с огоньком

Тверской районный суд Москвы 28 октября рассмотрит уголовное дело в отношении блогера Руслани Муроджонзода (также известен под именем Руслан Бобиев), организовавшего вульгарную фотосессию у храма Василия Блаженного. Об этом в среду, 20 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

На этом же заседании рассмотрят уголовное дело в отношении подруги блогера Анастасии Чистовой, которая принимала участие в съемке.

— Судебное заседание по уголовному делу в отношении Р. Т. Муроджонзода и А. А. Чистовой назначено на 28 октября 2021 года в 10:00 в общем порядке судебного разбирательства, — заключил собеседник «ВМ».

Фото: пресс-службы Тверского городского суда Москвы
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Фото: пресс-службы Тверского городского суда Москвы
Фото: пресс-службы Тверского городского суда Москвы
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Фото: пресс-службы Тверского городского суда Москвы
Фото: пресс-службы Тверского городского суда Москвы
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Фото: пресс-службы Тверского городского суда Москвы
Фото: пресс-службы Тверского городского суда Москвы
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Фото: пресс-службы Тверского городского суда Москвы

Оба фигуранта обвиняются по уголовной статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Вульгарная фотосессия у храма Василия Блаженного

30 сентября стало известно, что сотрудники полиции задержали блогера Руслана Бобиева. Мужчина снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в провокационной позе. Позднее мужчина записал видео, в котором публично извинился.

1 октября Замоскворецкий суд арестовал на 10 суток подругу блогера Руслана Бобиева Анастасию Чистову, которая участвовала вместе с ним в вульгарной фотосессии у храма Василия Блаженного. Кроме этого, материалы дела в отношении самого блогера переданы в территориальное подразделение Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В разговоре с «ВМ» председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что поступок таджикского блогера заслуживает самого строгого наказания. По словам Давлатова, Бобиев повел себя «как животное», опорочив таджикский народ и главные символы РФ.

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