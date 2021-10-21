Анастасия Ракова объяснила необходимость введения нерабочих дней в столице

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В Москве с 28 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ситуации с коронавирусом в городе, из-за которой вводятся дополнительные ограничения.

По словам заместителя мэра, заболеваемость коронавирусом в столице растет. Этой осенью она на 80 процентов выше, чем в прошлом году. Только за месяц она выросла в четыре раза, а число госпитализаций увеличилось втрое.

Ракова подчеркнула, что, помимо коронавируса, этой осенью в 1,5 раза увеличилось количество случаев ОРВИ. Это снова нагружает систему здравоохранения столицы, переживающую и так непростые времена.

Эпидемические каникулы, отметила заммэра, остаются одним из самых эффективных способов по снижению заболеваемости для больших городов. Она привела в пример новогодние праздники, после которых заболеваемость снизилась больше чем на 30 процентов.

Власти Москвы специально подобрали такой период для введения нерабочих дней, чтобы причинить гражданам как можно меньше неудобств — у многих были только три рабочих дня, планировались отпуска. В это время обычно не проводят шумные встречи и масштабные походы по магазинам, объяснила заммэра.

Количество дней тоже выбрано неслучайно — инкубационный период штамма коронавируса «дельта» составляет около пяти дней. В Москве постарались ограничить контакты на 11 дней — что составляет больше двух средних периодов и точно позволит обезопасить горожан, добавила Ракова.

Она напомнила, что результаты эпидканикул во многом зависят от сознательного поведения жителей столицы, которые могут воспользоваться этим периодом, чтобы провести больше времени только с самыми близкими, вдали от посторонних людей.

— Я понимаю, что любые ограничения не могут вызывать радости, но, к сожалению, обостренная ситуация не оставляет нам иного выбора. Ни одно из решений за эти полтора года не было простым, но все шаги предпринимаются в интересах москвичей, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному образу жизни, насколько это возможно в условиях пандемии, — цитирует слова Анастасии Раковой в Telegram-канале оперштаба.

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание о ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемической обстановки.