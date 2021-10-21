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«Билет свой покажи»: основатель группы «Ляпис Трубецкой» избил зрителя на концерте в Полтаве

Илья Ашуров

В мире
«Билет свой покажи»: основатель группы «Ляпис Трубецкой» избил зрителя на концерте в Полтаве
Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Рюмин

Основатель и экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок избил зрителя на своем концерте в Полтаве. Кадры с инцидентом появились в Сети.

На них видно, как музыкант на повышенных тонах ведет диалог с забравшимся на сцену мужчиной.

— Билет свой покажи. Ты как сюда попал? Покажи билет! Как ты сюда попал — на шару? Или ты пришел на нелюбимого артиста? Чего ты мне деньги суешь? У тебя билет есть? — обращается Михалок к своему фанату за мгновение до нападения на него.

Видео: Telegram / 360tv

Сергей Михалок является одним из основателей советской и белорусской панк-рок-группы «Ляпис Трубецкой», которая существовала в 1989–2014 годах. В настоящее время он выступает в музыкальном коллективе Brutto.

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