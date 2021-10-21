Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бутылку вина стоимостью 13 тысяч рублей украли в одном из магазинов Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Бутылку вина стоимостью 13 тысяч рублей украли в одном из магазинов Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Новослободская улица, 50/1с2 Карта всех событий

Неизвестный похитил бутылку вина за 13 тысяч рублей из магазина в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 21 октября.

По словам представителя ведомства, заявление о случившемся поступило в отдел полиции по Тверскому району от 47-летней гражданки, которая является продавцом-консультантом.

По ее словам, из магазина на Новослободской улице в доме № 50/1 неизвестный украл бутылку вина объемом 0,7 литра. Розничная цена такого напитка составляет около 13 тысяч рублей.

— Какие события предшествовали краже и сам момент кражи гражданка описать не может, — заключили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данному факту проводится проверка.

О другой краже «ВМ» сообщили в среду, 19 октября. Тогда мужчина вместе с неустановленными лицами украл более 70 метров кабеля на юго-востоке города. Сумма ущерба, как уточнили в пресс-службе УВД по округу, превысила 300 тысяч рублей.

В тот же день стало известно, что на юго-востоке Москвы произошло ограбление магазина интимных товаров. Инцидент произошел в секс-шопе, расположенном на Люблинской улице.

Читайте также:
МВДМосквакража вещей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте