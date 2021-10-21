Бутылку вина стоимостью 13 тысяч рублей украли в одном из магазинов Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Новослободская улица, 50/1с2 Карта всех событий

Неизвестный похитил бутылку вина за 13 тысяч рублей из магазина в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 21 октября.

По словам представителя ведомства, заявление о случившемся поступило в отдел полиции по Тверскому району от 47-летней гражданки, которая является продавцом-консультантом.

По ее словам, из магазина на Новослободской улице в доме № 50/1 неизвестный украл бутылку вина объемом 0,7 литра. Розничная цена такого напитка составляет около 13 тысяч рублей.

— Какие события предшествовали краже и сам момент кражи гражданка описать не может, — заключили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данному факту проводится проверка.

О другой краже «ВМ» сообщили в среду, 19 октября. Тогда мужчина вместе с неустановленными лицами украл более 70 метров кабеля на юго-востоке города. Сумма ущерба, как уточнили в пресс-службе УВД по округу, превысила 300 тысяч рублей.

В тот же день стало известно, что на юго-востоке Москвы произошло ограбление магазина интимных товаров. Инцидент произошел в секс-шопе, расположенном на Люблинской улице.