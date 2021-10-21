Росгвардия раскрыла ранее неизвестные факты о войсках НКВД во время войны

Фото: Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии

Подвигу воинов батальона Второго полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского НКВД СССР исполнилось 80 лет в октябре 2021 года. В честь этого Росгвардия раскрыла ранее неизвестные факты участия бойцов в Великой Отечественной войне. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в четверг, 21 октября, в пресс-службе департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии.

Неравный бой вблизи Боровска в череде сражений за Москву показал стойкость и мужество солдат НКВД, которые бились за победу с первых минут войны и до последнего дня.

Воины-дзержинцы около суток на рубеже Ищеино — Зеленино — Гордеево сдерживали наступление вражеских сил. Для этого они использовали и противотанковые орудия, и бутылки с зажигательной смесью, и многие другие средства. Решение отступить бойцы приняли только тогда, когда оказались в окружении гитлеровцев.

В указанном бою погибли многие солдаты. Позже их удостоили высокими правительственными наградами.

7 ноября 1941 года участвовавшим в сражениях под Боровском воинам доверили участие в параде на Красной площади в Москве.

— С тех пор и существует традиция, что войска правопорядка в праздничных парадах на Красной площади в Москве уже в течение многих десятилетий представляет именно Второй орденоносный полк этого прославленного соединения Росгвардии, — подчеркнули в ведомстве.

Корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с сотрудниками Музея Победы выяснила, как во время битвы за Москву Большой театр стал похож на обычный жилой дом, Манеж приобрел вид невзрачного общежития, а мавзолей на Красной площади превратился в строгий одноэтажный особнячок.