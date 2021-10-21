Гинцбург: Люди ошибочно считают себя привитыми, покупая сертификат от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Люди, которые приобретают незаконный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, подсознательно думают, что они защищены от вируса. Об этом заявил директор Института имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Несмотря на это, люди, купившие сертификат, также заражаются и переносят болезнь в тяжелой форме.

— Люди купили этот сертификат, и у них даже меняется поведение, психология. Они думают подсознательно, что они провакцинированы, и менее себя охраняют, — приводит «Российская газета» слова Гинцбурга, создателя вакцины «Спутник V».

Академик также призвал не покупать сертификат за деньги, назвал это сумасшествием и попросил людей не обманывать себя.

Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин высказался, что не поддерживает идею обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что любых обязательных предписаний граждане могут избежать путем, например, покупки соответствующих медицинских справок.

Также пресс—секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день Россия пытается понять, каких документов не хватает для регистрации отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.