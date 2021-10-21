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Гинцбург: Люди ошибочно считают себя привитыми, покупая сертификат от COVID-19

Виктория Храменкова

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Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург: Люди ошибочно считают себя привитыми, покупая сертификат от COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Люди, которые приобретают незаконный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, подсознательно думают, что они защищены от вируса. Об этом заявил директор Института имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

Несмотря на это, люди, купившие сертификат, также заражаются и переносят болезнь в тяжелой форме.

— Люди купили этот сертификат, и у них даже меняется поведение, психология. Они думают подсознательно, что они провакцинированы, и менее себя охраняют, — приводит «Российская газета» слова Гинцбурга, создателя вакцины «Спутник V».

Академик также призвал не покупать сертификат за деньги, назвал это сумасшествием и попросил людей не обманывать себя.

Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин высказался, что не поддерживает идею обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что любых обязательных предписаний граждане могут избежать путем, например, покупки соответствующих медицинских справок.

Гинцбург: Люди ошибочно считают себя привитыми, покупая сертификат от COVID-19

Также пресс—секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день Россия пытается понять, каких документов не хватает для регистрации отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

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