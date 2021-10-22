Москвичам рассказали об особенностях станции «Марьина Роща» БКЛ

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Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Станция «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро станет самой глубокой станцией крупнейшего кольца подземки в мире. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Благодаря ей улучшится транспортная ситуация для 67 тысяч жителей одноименного района города. В шаговой доступности она находится для 50 тысяч москвичей. Кроме того, с запуском станции разгрузится Люблинско-Дмитровская линия метро. Там станет свободнее до 15 процентов. А пользоваться «Марьиной Рощей» ежедневно будет около 21 тысячи человек.

— Одной из самых глубоких станций московского метро станет «Марьина Роща». Ее планируется достроить в следующем году в составе северо-восточного участка Большой кольцевой линии. Новую станцию отличают и рекордно длинные эскалаторы — 130 метров. Это больше, чем на станции «Парк Победы», — цитирует ведомство в своем Telegram-канале его главу Максима Ликсутова.

Он отметил, что в районе станции создадут новый транспортный хаб. С его помощью горожане смогут пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии метро, а также МЦД-2 и в перспективе на МЦД-4.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий Московского метрополитена. По его словам, до конца этого года в городе будет завершено строительство девяти станций метро.