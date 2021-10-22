Опубликованы фото Алека Болдуина сразу после смертельного инцидента на съемках

Фото: Telegram / РИА Новости

В Сети появились фотографии Алека Болдуина сразу после трагедии на съемочной площадке, в результате которой скончалась девушка-оператор.

Местные СМИ пишут, что актер был убит горем и звонил кому-то в слезах.

Фото: Telegram / РИА Новости

Отмечается, что Болдуин добровольно пошел в отделении полиции и рассказал следователям о случившемся. Правоохранители допросили актера, а затем отпустили.

Инцидент произошел из-за стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Rust («Ржавчина») был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Съемки проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выступает в картине как исполнитель главной роли и продюсер. Сама история вращается вокруг преступника, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвиняется в случайном убийстве.

Режиссер, которого выстрелом из реквизитного пистолета ранил актер Алек Болдуин, находится в критическом состоянии.