Андрей Бочкарев: На набережной Марка Шагала ведется строительство причала и спусков к воде

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, набережная Марка Шагала Карта всех событий

На юге столицы на набережной Марка Шагала ведется строительство причала и спусков к воде. Работы осуществляются на территории бывшей промзоны ЗИЛ в районе Даниловский. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня на территории бывшей промзоны ЗИЛ ведется активная работа по формированию улично-дорожной сети. Одним из ключевых объектов, который одновременно будет выполнять как транспортную, так и рекреационную функцию, станет набережная Марка Шагала, — рассказал он.

Пока территорию благоустроили на участке от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. В настоящее время ведутся работы по смежным этапам строительства, в том числе и возведение причала и спусков к воде.

Они будут оборудованы маяками и системами видеонаблюдения.

— Пять маяков уже установлено, завершаются работы по их электроснабжению, — рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он добавил, что уже завершены работы по формированию 143 метров естественного берега реки.

До этого сообщалось, что бывшую промзону на Бережковской набережной реорганизует собственник. Разработчик архитектурного облика этой территории будет выбран по результатам международного конкурса, в котором примут участие российские и западные проектные бюро.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что общая площадь застройки составит более 660 тысяч квадратных метров.