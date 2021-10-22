Раненного Алеком Болдуином режиссера выписали из больницы

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Режиссера фильма «Ржавчина» (Rust) Джоэла Соуза, которого во время съемок картины случайно ранил актер Алек Болдуин, выписали из больницы. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила актриса фильма Фрэнсис Фишер на своей странице в Twitter.

— Нашего режиссера Джоэла Соуза выписали из больницы, — говорится в ее сообщении.

Hi @shannonrwatts

Those quotes are incorrect. And our director Joel Souza is out of hospital.

I don’t subscribe to the daily beast so if that’s what they’re saying, they are wrong.

Will you please correct them? https://t.co/s8LdkLKf0N — Frances Fisher (@Frances_Fisher) October 22, 2021

Таким образом звезда опровергла информацию некоторых СМИ о том, что режиссер находится в реанимации в критическом состоянии.

Трагический инцидент произошел во время съемок фильма в штате Нью-Мексико. Актер картины Алек Болдуин случайно выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Rust» был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Отмечается, что Болдуин добровольно пошел в отделении полиции и рассказал следователям о случившемся. Правоохранители допросили актера, а затем отпустили.

Алек Болдуин выступает в картине как исполнитель главной роли и продюсер. Сама история вращается вокруг преступника, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвиняется в случайном убийстве.