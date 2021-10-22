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В США обнаружили останки жениха загадочно пропавшей девушки

Илья Ашуров

В мире
В США обнаружили останки жениха загадочно пропавшей девушки
Фото: INSTAGRAM / GABBY PETITO

В природном заповеднике штата Флорида обнаружили останки Брайана Лондри — жениха погибшей при загадочных обстоятельствах американки Габриэль Петито. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Тело Габриэль Петито с признаками насильственной смерти нашли еще 19 сентября в штате Вайоминг. Последующее вскрытие показало, что девушка была задушена. При этом ее жених, с которым она вместе отправилась в путешествие, вернулся домой один и отказывался помогать следствию.

Правоохранители подозревали в убийстве Лондри, однако официально эта версия не озвучивалась. А позже и сам мужчина пропал без вести.

Человеческие останки были обнаружены 20 октября в заповеднике штата Флорида. Днем позже, после проведения медэкспертизы, ФБР сообщило, что они принадлежат Брайану Лондри.

История Петито и Лондри стала известна во всем мире. В июле этого года жених и невеста отправились в путешествие в штат Вайоминг на белом автомобиле Ford. Петито публиковала кадры поездки в соцсетях Instagram и Youtube.

30 августа девушка в последний раз контактировала со своими родителями и больше не выходила на связь, а днем позже ее жених один вернулся домой. Отвечать на вопросы о местонахождении Петито он отказывался.

17 сентября Лондри и сам пропал. Через два дня после этого был обнаружен труп его невесты, передает AP.

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