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Роспотребнадзор напомнил гражданам о важности вакцинации от гриппа

Полина Долганова

Общество
Роспотребнадзор напомнил гражданам о важности вакцинации от гриппа
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Роспотребнадзоре напомнили о важности вакцинации от гриппа для сохранения здоровья и предотвращения распространения инфекции. Такая информация появилась на сайте ведомства в пятницу, 22 октября.

До этого в Роспотребнадзоре перечислили основные различия между симптомами коронавирусной инфекции, острого респираторного заболевания и гриппа. Так, например, при коронавирусе и гриппе температура у пациентов часто повышается, в то время как при ОРВИ — редко. В то же время COVID-19 и грипп можно определить по усталости, кашлю, боли в суставах и головной боли, при этом при ОРВИ эти симптомы проявляются лишь иногда.

Разработчики из Центра «Вектор» ранее рассказали о работе над созданием единой вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа. Отмечается, что она включит в себя вирусы гриппа А и В. На данный момент вакцина находится в разработке. Разрабатываемый препарат будет корректироваться под новые штаммы. Эксперты заявили, что вакцинация только от одного из вирусов никак не снижает тяжести течения другого заболевания, поскольку речь идет о выработке разных антител.

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