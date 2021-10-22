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Появились подробности об инциденте с лифтом на западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Появились подробности об инциденте с лифтом на западе Москвы
Фото: Пресс-служба СК по Москве
Россия, Москва, улица Покрышкина, 3с2 Карта всех событий

Сбой в работе лифта в жилом доме на западе столицы произошел из-за превышения допустимой массы грузоподъемности. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, следователи совместно со специалистами осмотрели механизмы лифта. В ходе осмотра была установлена причина произошедшего.

— Сбой произошел из-за превышения массы грузоподъемности лифта, в результате чего сработала штатная система безопасности, и лифт остановился. Обрыва троса не произошло, — заключила Иванова.

Утром 22 октября стало известно, что в жилом доме на улице Покрышкина произошел сбой с лифтом, в котором находились 11 человек — шесть взрослых и пятеро детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения на дно шахты.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство проводит проверку.

В Следственном комитете «ВМ» сообщили, что ведомство начало проверку по факту случившегося. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного уголовной статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Позже в столичном Комитете городского хозяйства уточнили, что инцидент произошел в доме 3, корпус 2, на улице Покрышкина. В результате происшествия никто не пострадал, а трос лифта находится в исправном состоянии.

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