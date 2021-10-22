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Доступ на Красную площадь временно ограничили

Анастасия Колоскова

Город
Доступ на Красную площадь временно ограничили
Фото:Telegram / Новости Москвы

Доступ на Красную площадь в столице временно ограничили, после того как сильный ветер повредил стену Кремля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой источник.

— В настоящее время доступа на Красную площадь нет, — цитирует собеседника агентство.

До этого сообщалось, что 22 октября из-за сильного ветра пострадал московский Кремль. С его стены сорвало строительные леса, которые утянули за собой один из зубцов. Видео инцидента появилось в Сети.

Видео: Telegram-канал «Рен ТВ»

Также сильный ветер повалил 40 деревьев в разных районах Московской области.

Жителей столицы в такую погоду просят оставаться дома.

— В столице сильный дождь, в некоторых районах города — с градом, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

До этого в столичном главке МЧС сообщили, что сильный ветер порывами до двадцати метров в секунду ожидается в Москве до вечера пятницы. Ведомство рекомендует не оставлять автомобили под деревьями, внимательно присматривать за детьми, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться от осадков под деревьями и, самое главное, быть бдительными и собранными в непогоду.

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