Выставка «До и после» открылась в Музее декоративного искусства

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Делегатская улица, 3 Карта всех событий

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку «До и после», приуроченную к выходу книги Андрея Карпова, ироничного, обладающего парадоксальным взглядом художника.

Посетители увидят 45 живописных работ, представленных в залах музея. Здесь можно войти в картину будто в книгу, перенестись в разбалансированное пространство пропорций и улыбнуться. Художник предлагает зрителю поразмыслить о месте мастера в быстро меняющемся мире, его ответственности за то, что он делает, о позитиве, которым пропитан каждый штрих в творчестве.

Выставка открыта с 21 по 31 октября, сообщается на сайте музея.

Галерея «На Каширке» в свою очередь с 13 ноября открывает фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера». Работы были сделаны автором во время путешествия по северу России — от Камчатки до Кольского полуострова — и объединены ощущением Севера: суровой, но по-своему красивой природы, низкого неба, переменчивой погоды, особого уклада жизни.

А галерея «На Песчаной» с 6 ноября зовет гостей на выставку «Случайная сказка». Здесь можно увидеть живопись, скульптуру и видео, созданные студентами художественной мастерской факультета искусств Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.