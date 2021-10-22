Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на Домодедовской улице ребенка
Вертолет эвакуировал пострадавшего ребенка с места ДТП на Домодедовской улице. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).
— С места ДТП вертолетом эвакуировали пострадавших детей, в том числе грудного малыша в сопровождении мамы. На борту состояние пострадавших поддерживали и контролировали врачи, — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 22 октября. Водитель автомобиля Audi, совершая поворот во двор, врезался в двигавшийся на встречном направлении автомобиль Kia. В результате автомобиль Kia отбросило на тротуар, где в этот момент передвигалась мама с двумя детьми.
В ГИБДД отметили, что в результате происшествия пострадал трехлетний мальчик. Прибывшие на место аварии врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб голени.
В Сети появилось видео с моментом аварии. На нем видно, как автомобиль Kia вылетает на тротуар.
До этого в ГИБДД рассказали, что за январь–сентябрь текущего года на территории столицы зарегистрировали 309 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли 17 человек и еще 378 получили ранения разной степени тяжести.
По данным ведомства, за указанный период автоинспекторы выявили свыше 58 тысяч административных нарушений со стороны водителей каршеринговых автомобилей. Наиболее частые нарушения: управление машиной в нетрезвом состоянии, отсутствие водительского удостоверения, а также отсутствие регистрации либо подложная регистрация в компании-арендодателе.