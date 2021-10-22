Дорожная авария переросла в конфликт с дракой на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Маломосковская улица, 14 Карта всех событий

Дорожное происшествие в Алексеевском районе Москвы обернулось конфликтом с дракой между двумя водителями. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Во дворе дома 14 по Маломосковской улице столкнулись две иномарки — BMW и Volkswagen. Между не поделившими дорогу водителями разгорелась словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС оформили ДТП и отправили водителя BMW на медосвидетельствование, которое показало, что автолюбитель был трезв.

Позже в полицию поступило заявление от одного из участников ДТП, который в ходе конфликта получил телесные повреждения. По данному факту стражи порядка проводят проверку, после которой примут решение.

До этого сообщалось, что полицейским пришлось стрелять по колесам для того, чтобы остановить иномарку на Каширском шоссе. Ее водитель проигнорировал требование остановиться, потому что находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее в столичной ГИБДД сообщили, что на дорогах Москвы с начала октября выявили свыше 1100 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В 47 случаях остановленные нетрезвые водители уже ранее лишались водительского удостоверения за подобное нарушение.