Вынужденный вернуться пассажирский лайнер вылетел из Нижнего Новгорода в Москву

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Резервный борт с пассажирами рейса Нижний Новгород — Москва, вернувшегося в аэропорт из-за неубранного шасси, вылетел в пункт назначения. Об этом сообщили в пятницу, 22 октября, в пресс-службе воздушной гавани.

— Самолет в Москву вылетел в 22:30 по московскому времени, — сказали в нижегородском аэропорту, передает РИА Новости.

Самолет Нижний Новгород — Москва вернулся в аэропорт вылета. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в пятницу около 17:50 по московскому времени после взлета самолета, который следовал по маршруту Нижний Новгород — Москва, не сработала система уборки шасси. Воздушное судно совершило посадку в нижегородском аэропорту. На борту находилось 80 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Подавший сигнал тревоги самолет из Москвы сел в Казани. Пассажирский самолет, который совершал рейс из столичного аэропорта Домодедово в Казань, подал сигнал тревоги после вылета. Предполагалось, что самолет Airbus A319-114 авиакомпании S7 из-за случившегося приземлится в Татарстане в 12:45.