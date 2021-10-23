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Суд приговорил к восьми годам тюрьмы экс-главу налоговой инспекции по ЮАО Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Суд приговорил к восьми годам тюрьмы экс-главу налоговой инспекции по ЮАО Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный Мещанский суд в пятницу, 22 октября, приговорил к восьми годам лишения свободы бывшую начальницу инспекции Федеральной налоговой службы по Южному административному округу Москвы Марию Андреянову. Ее признали виновной в получении взятки в 150 тысяч евро.

Андреянова должна выплатить штраф в сумме взятки — более 10,8 миллиона рублей. Ей запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, а также органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и на госпредприятиях.

Осужденная будет отбывать наказание после отсрочки, которую получила из-за необходимости воспитывать ребенка. В тюрьму Андреянова отправится после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В настоящее время ранее наложенная на женщину мера пресечения в виде домашнего ареста отменена. Андреянову освободили в зале суда.

Известно, что сообщницу экс-главы налоговой инспекции по ЮАО Москвы Ольгу Скопцову признали виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщину, которая ранее также находилась на домашнем аресте, заключили под стражу в зале суда, сообщает ТАСС.

Обвиняемых в получении взятки полицейских и их сообщника арестовали в Подмосковье. Суд Московской области арестовал двух сотрудников полиции и их сообщника, которых обвиняют в получении взятки в размере полумиллиона рублей от жительницы Чехова. По информации следствия, обвиняемые потребовали от женщины взятку за непривлечение ее к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

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