Эксперт назвал напиток, который поможет похудеть

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Эксперт назвал напиток, который может помочь сбросить несколько килограммов. По его словам, зеленый чай обладает множеством полезных свойств, в том числе он помогает похудеть.

По словам эксперта по чаю Кетана Десаи, зеленый чай — один из самых полезных напитков на планете.

— Зеленый чай изготавливается из неокисленных листьев и является одним из наименее обработанных видов чая. По этой причине он содержит наибольшее количество антиоксидантов и полезных полифенолов, — рассказал он.

Десаи добавил, что зеленый чай содержит меньше кофеина, чем черный чай и кофе.

Также он сообщил, что люди использовали зеленый чай в традиционной китайской и индийской медицине для контроля кровотечений и заживления ран, улучшения пищеварения, сердечного и психического здоровья и регулирования температуры тела.

Эксперт пояснил, что свойства сжигания жира обусловлены наличием катехинов и кофеина в данном напитке. Кроме того, он может помочь защитить от некоторых видов рака, снизить уровень холестерина и уровень сахара в крови.

Катехины, содержащиеся в зеленом чае, борются с бактериями полости рта и приносят пользу, отметил Десаи. Напиток также содержит активный ингредиент, известный как теанин. Это тип аминокислоты, которая помогает уменьшить стресс, обеспечивая успокаивающий и расслабляющий эффект, который также помогает похудеть.

Десаи порекомендовал выпивать от трех до пяти чашек зеленого чая в день, сообщается на портале Express.

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