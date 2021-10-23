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Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на юге Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды, 26 Карта всех событий

На юге столицы произошел пожар в квартире жилого дома, пострадали два человека. Об этом в субботу, 23 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на улице Борисовские пруды, 26.

— Горел диван. Пожарный расчет на месте запросил оператора поторопить скорую помощь, — отметил собеседник издания.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

Три частных дома сгорели дотла в поселении Марушкинском. Три дома загорелись на Дорожной улице утром 22 октября. Площадь пожара превысила 240 квадратных метров.

Еще один пожар произошел утром в пятницу, 22 октября, в Рязанской области в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки. Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек. По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до 16.

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