Городские службы проведут заключительную промывку столичных дорог с шампунем

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице пройдет заключительная промывка городских дорог специальным шампунем. Работы начнутся в субботу, 23 октября, после 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Промоем асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалим мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после проведем обычную мойку водой, — говорится в сообщении Telegram-канала Комплекса.

Недоступные для техники места промоют вручную. Отмечается, что моющее средство абсолютно безопасно, не содержит вредных примесей и полностью разлагается в почве.

Работники коммунальных служб просят автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам.

О начале промывки дорог в столице стало известно 8 октября. На следующий день в Москве приступили к промывке дорог и тротуаров специальным шампунем. Большую часть октября сотрудники коммунальных служб промывали асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные зоны перед наступлением зимы.