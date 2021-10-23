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Конкурс «Доброволец Москвы» принимает заявки до 26 октября

Михаил Алимов

Город
Конкурс «Доброволец Москвы» принимает заявки до 26 октября
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москвичей приглашают стать участниками главного события добровольческого сообщества города — принять участие в конкурсе «Доброволец Москвы — 2021». Регистрация доступна для всех желающих до 26 октября.

— Ежегодно благодаря неравнодушным москвичам в городе появляются новые социально значимые проекты. Конкурс «Доброволец Москвы» становится площадкой для презентации инициатив горожанам, а нам позволяет создать условия для их будущей реализации в масштабах мегаполиса. Сейчас уже тысячи волонтеров решили принять участие в конкурсе этого сезона, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Участвовать можно как самостоятельно, так и в команде. В конкурсе доступны восемь номинаций по трем различным направлениям. Команды должны состоять минимум из трех человек, а минимальный возраст участника составляет 14 лет.

Участников конкурса обучат необходимым вещам, после чего предложат поучаствовать в различных мероприятиях и добровольческих акциях. Например, собрать новогодние подарки для пожилых людей или помочь животным в приютах.

Также для волонтеров проведут несколько вебинаров, на которых эксперты расскажут о правильном распределении ресурсов и времени в рамках занятия любимым делом.

Информация о других мероприятиях, обучающих вебинарах и консультациях для участников конкурса опубликована в разделе «Календарь событий», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что завершился прием заявок от столичных некоммерческих организаций (НКО) для участия в конкурсе грантов «Москва — добрый город», победители которого получат в общей сложности 400 миллионов рублей. В целом заявки подали 506 НКО. Победители станут известны 30 ноября.

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