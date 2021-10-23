Шойгу ответил министру обороны Германии на заявление о сдерживании России

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обязана знать, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. Об этом в субботу, 23 октября, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ответ на заявление немецкой коллеги о необходимости сдерживания РФ с помощью ядерного оружия.

— На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать, — передает его слова РИА Новости.

По его словам, безопасность в Европе возможна только общая, когда не ущемляются интересы России.

Шойгу отметил, что к установлению равноправных отношений не готово именно НАТО.

— Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир, — резюмировал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: когда Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО, она законно оформила фактическое состояние отношений с альянсом. Принять данное решение было необходимостью.

Представитель Кремля отметил, что НАТО продемонстрировало свое желание сдерживать действия России. Кроме того, альянс подкреплял свои желания конкретными решениями.

Последней каплей, по словам Пескова, стало «выдворение» работавших в Брюсселе российских дипломатов.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представителя при НАТО. Деятельность информационного бюро альянса в Москве также прекращается.

Это решение стало ответным шагом на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постоянного представительства России при организации.

В свою очередь в НАТО заявили, что альянс сожалеет о принятом российской стороной решении.