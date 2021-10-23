Агент Гаркалина прокомментировала данные об ухудшении его состояния

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Информация об ухудшении состояния актера Валерия Гаркалина, находящегося в больнице с коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом заявила его агент Наталья Теплова в субботу, 23 октября.

— Я не понимаю, откуда это берут. Мне ничего ни о каком ухудшении не сообщали, — приводит слова Тепловой Telegram-канал RT.

Гаркалин 2 октября попал в больницу с COVID-19. Спустя три дня дочь артиста Ника Гаркалина в беседе с «ВМ» рассказала, что актер чувствует себя хорошо.

Артист летом сделал прививку от коронавируса. Однако тяжелые сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность привели к ухудшению состояния, пояснила она.

9 октября Теплова рассказала, что Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

23 октября СМИ сообщили, что состояние артиста значительно ухудшилось. У него, по информации изданий, почти полностью поражены легкие.

Гаркалин, как утверждают СМИ, подключен к ЭКМО, его сатурация упала до 40 процентов. Врачи отмечают, что функции его легких постепенно снижаются, у Гаркалина повышен риск возникновения тромбов и увеличиваются маркеры воспаления.