Агент Гаркалина прокомментировала данные об ухудшении его состояния
Информация об ухудшении состояния актера Валерия Гаркалина, находящегося в больнице с коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом заявила его агент Наталья Теплова в субботу, 23 октября.
— Я не понимаю, откуда это берут. Мне ничего ни о каком ухудшении не сообщали, — приводит слова Тепловой Telegram-канал RT.
Гаркалин 2 октября попал в больницу с COVID-19. Спустя три дня дочь артиста Ника Гаркалина в беседе с «ВМ» рассказала, что актер чувствует себя хорошо.
Артист летом сделал прививку от коронавируса. Однако тяжелые сопутствующие заболевания и сердечная недостаточность привели к ухудшению состояния, пояснила она.
9 октября Теплова рассказала, что Гаркалин находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
23 октября СМИ сообщили, что состояние артиста значительно ухудшилось. У него, по информации изданий, почти полностью поражены легкие.
Гаркалин, как утверждают СМИ, подключен к ЭКМО, его сатурация упала до 40 процентов. Врачи отмечают, что функции его легких постепенно снижаются, у Гаркалина повышен риск возникновения тромбов и увеличиваются маркеры воспаления.