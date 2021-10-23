Названы дамы двух знаков зодиака, которые пленят мужчин с первой встречи

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Астрологи назвали представительниц двух знаков зодиака, которые способны оказывать сильное влияние на мужчин. Первая же встреча с роковой красоткой может плохо кончиться для мужчины — он окажется во власти ее чар.

Так, по словам специалистов, даже если Львица явится на первое свидание почти без макияжа и эффектного наряда, она все равно сразит мужчину наповал. Представительница этого знака не старается завоевать внимание. Это получается у нее само собой. Она очень сексуальна и при этом естественна в общении. Может говорить о ерунде, но собеседники слушают ее с открытым ртом.

Бороться с магнетизмом женщины-Скорпиона невозможно. Ей достаточно взглянуть мужчине в глаза, чтобы тот забыл обо всем на свете. Она знает, что привлекательна, и мастерски этим пользуется. Этой страстной даме нравится коллекционировать поклонников, она настоящая охотница, передает Пятый канал.

Экстрасенс Мехди Вафа назвал топ-5 знаков зодиака, с которыми сложно построить отношения. На пятом месте расположился своенравный Козерог. В отношениях с ним нужно быть готовым к качелям — от «ближе никого и быть и не может» до «я ничего не понимаю».