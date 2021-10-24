Девушка выпала из окна жилого дома на западе столицы

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Россия, Москва, Ельнинская улица Карта всех событий

Девушка выпала из окна жилого дома на западе Москвы. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, на место происшествия уже вызвана скорая помощь.

Инцидент произошел в субботу вечером, 23 октября в одном из домов на Ельнинской улице.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Тела женщины и двух ее детей нашли под окнами жилого дома в Москве. Инцидент произошел на улице Левобережной. По словам представителя прокуратуры, женщина была 1987 года рождения.

15 сентября четырехлетний мальчик забрался на подоконник и облокотился на установленную москитную сетку. В какой-то момент сетка выпала, ребенок упал с высоты четвертого этажа.

Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.