Эксперт рассказал, что не стоит покупать в duty-free

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Некоторые товары в заведениях беспошлинной торговли могут оказаться дороже, чем в обычных магазинах. Об этом рассказал редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак.

Так, в эту категорию входит электроника: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель, пояснил он. Кроме того, нужно быть осторожными и с одеждой, если только она не местного производства. При этом стоит избегать покупок тех предметов одежды, на которые лишь нанесены упоминания о стране пребывания.

— Лучше приобрести специфические местные товары, вроде ремесленных изделий или деликатесов, — сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Также, по словам Пастернака, не нужно покупать в duty-free косметику, за исключением элитной, которая обычно не продается в других магазинах со скидками.

Среди прочих товарных групп, на которые не следует обращать внимание в магазинах беспошлинной торговли, эксперт назвал фото- и видеокамеры, чемоданы, дорожные сумки и различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки на глаза.

Московские компании в магазинах беспошлинной торговли продали товары на сумму более 6,5 миллиона рублей. Под брендом «Сделано в Москве» в столичном аэропорту Шереметьево можно купить мармелад, трюфели, крафтовый шоколад, снеки, натуральный шоколад на меду и леденцы, чурчхелу, а также шапки и сувенирные кружки, попкорн, орехи и сухофрукты, бионапитки.