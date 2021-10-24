Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, что не стоит покупать в duty-free

Юлия Курганова

Общество
Эксперт рассказал, что не стоит покупать в duty-free
Фото: pixabay.com

Некоторые товары в заведениях беспошлинной торговли могут оказаться дороже, чем в обычных магазинах. Об этом рассказал редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак.

Так, в эту категорию входит электроника: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель, пояснил он. Кроме того, нужно быть осторожными и с одеждой, если только она не местного производства. При этом стоит избегать покупок тех предметов одежды, на которые лишь нанесены упоминания о стране пребывания.

— Лучше приобрести специфические местные товары, вроде ремесленных изделий или деликатесов, — сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Также, по словам Пастернака, не нужно покупать в duty-free косметику, за исключением элитной, которая обычно не продается в других магазинах со скидками.

Среди прочих товарных групп, на которые не следует обращать внимание в магазинах беспошлинной торговли, эксперт назвал фото- и видеокамеры, чемоданы, дорожные сумки и различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки на глаза.

Московские компании в магазинах беспошлинной торговли продали товары на сумму более 6,5 миллиона рублей. Под брендом «Сделано в Москве» в столичном аэропорту Шереметьево можно купить мармелад, трюфели, крафтовый шоколад, снеки, натуральный шоколад на меду и леденцы, чурчхелу, а также шапки и сувенирные кружки, попкорн, орехи и сухофрукты, бионапитки.

Читайте также:
советыэкспертыпокупки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте