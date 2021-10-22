Ограничения и отдых: стоит ли сдавать билеты и отказываться от путешествий в ноябре

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Президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. В Москве в это время будет ограничена работа целого ряда предприятий, в том числе торговли и общепита. «Вечерняя Москва» выяснила, как ограничения скажутся на внутреннем туризме и куда россияне могут поехать в период длинных выходных.

Ковид бьет по регионам

В начале ноября многие россияне отправятся путешествовать, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, прогнозирует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. При этом внутренний туризм становится сложным для людей, которые не вакцинировались или не переболели, отмечает он.

— Традиционно начало ноября — период школьных каникул и официальных праздников, поэтому многие туристы заранее именно на эти даты (с 30 или 31 октября по 7 ноября) планировали свои поездки. В нынешней ситуации аннуляций туров нет, но ряд туристы сталкиваются с проблемами: например, ранее в Крыму были введены QR-коды для заселения в гостиницы и отели, — говорит эксперт.

Горин подчеркивает, что данное требование могут выполнить не все туристы. При этом Крым и Краснодарский край — два самых популярных у россиян внутренних направления. Однако если во втором случае к QR-кодам при заселении уже привыкли (там они введены 1 июля), то Крым столкнулся с этой ситуацией впервые, замечает эксперт.

В аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» указали на значительный рост спроса на перелеты внутри страны в период с 29 октября по 7 ноября: после объявления о введении нерабочих дней он вырос в полтора раза. При этом число возвратов также растет, однако их доля составляет не более пяти процентов от продаж.

По данным сервиса, самое большое количество перелетов забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.

Между тем в правительстве России рекомендовали отказаться от путешествий в период выходных дней. Многие россияне будут переносить поездки, считает Горин.

— Вице-премьер Татьяна Голикова настоятельно рекомендовала не использовать длинные выходные дни для путешествий. Это связано со сложной эпидемической обстановкой в ряде регионов, где медицина находится на пределе своих возможностей. Поэтому будет снижение спроса в этот период путешествий по России, возможно, часть туров перенесут, — прогнозирует эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркивает: в условиях пандемии перед любой поездкой нужно обязательно изучать ограничения в конкретном регионе или стране.

По мнению специалиста, во время ноябрьских выходных часть туристов откажется от посещения Москвы, так как многие возможности будут недоступны даже привитым путешественникам. В этот же период многие российские города будут доступны для вакцинированных людей, поэтому они могут оказаться более привлекательными, считает эксперт.

— В Москве все будет закрыто, что делать здесь туристам? Только по улице гулять. Если человек вакцинирован и видит, что в регионе с QR-кодами доступны экскурсионные возможности, он может туда поехать, — говорит Горин.

Без карантина — в 14 стран

Поездки за рубеж остаются популярными во время пандемии, отмечает Горин. Это связано с тем, что некоторые страны принимают невакцинированных туристов, объясняет собеседник «ВМ».

— Сейчас видно, что есть повышенный интерес к зарубежным путешествиям. В популярных туристических направлениях есть альтернативный вариант: въезд не только по сертификату о вакцинации или справке о перенесенном заболевании, но и по ПЦР-тесту, — рассказывает Горин.

Эксперт подчеркивает, что из 70 доступных направлений для въезда без карантина открыты только 14 стран: Греция, Хорватия, Кипр, Болгария, Венгрия, Сербия, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, Венесуэла, Доминикана, Турция и Египет. Последние две традиционно пользуются наиболее высоким спросом, отмечает Горин.

По данным «Туту.ру», среди россиян, которые купили авиабилеты на период с 29 октября по 7 ноября, только 12,3 процента отправляются за рубеж. В сервисе отмечают, что наибольшее количество бронирований приходится на Армению, Узбекистан, Турцию, Кипр, Молдову, Киргизию, Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и Египет.

В ближайшее время ожидается рост интереса к направлениям, которые открываются сейчас. В частности, по словам Горина, прогнозируется спрос на путевки в Таиланд.

— Многие авиакомпании с 15 ноября ставят рейсы в Пхукет и Бангкок. При этом в Таиланде действует правило, что только вакцинированные «Спутником» или западными вакцинами освобождаются от карантина. Для въезда в страну нужно сдать либо три, либо четыре платных ПЦР-теста (в зависимости от продолжительности путешествия) и получить электронное согласование на поездку, — рассказывает Горин.





Он отмечает, что к туру нужно прибавить еще стоимость ПЦР-тестов и страховки, но низкие цены на отели нивелируют эти затраты. При этом не все провинции Таиланда уже доступны для посещения, однако туристы могут выбирать среди самых популярных направлений, например, Пхукет, Самуи или Краби, уточняет собеседник «ВМ».

Некоторые другие страны также становятся более доступными для россиян, подчеркивает эксперт. В частности, прогнозируется интерес к турам на Кубу, также в будущем может появиться спрос на путевки в Индию.

— Будет прирост интереса и к Кубе, которая отменяет ПЦР-тестирование по прилете. Конечно, это поспособствует увеличению спроса, — считает Горин. — Что касается Индии, то тут мы находимся в процессе изменений. Оперативный штаб правительства разрешил только регулярные рейсы и по квотам. Будем говорить о массовом потоке туристов, когда разрешат чартерные рейсы.

Во время пандемии в некоторые страны впервые появились прямые рейсы из России: так, раньше россияне не могли напрямую добраться до Венесуэлы или Сейшел. Теперь такая возможность есть.

Берут в последний момент

По словам собеседника «ВМ», несмотря на постоянно меняющиеся ограничения, спрос на услуги туроператоров будет только расти. За неполные два года с появления коронавируса россияне научились подстраиваться под новую реальность, подчеркивает эксперт.

— Пандемия у нас уже второй год, ограничения периодически вводятся, но туристы давно адаптировались к этим изменениям: они бронируют путешествия не заранее, а накануне. Принятие решения о поездке происходит за неделю или за три недели до выезда, — отмечает специалист.

Горин обращает внимание на то, что туристы, помимо медицинской страховки, стали чаще покупать страховку от невыезда. Ее цена составляет от одного до пяти процентов от стоимости турпакета, уточняет собеседник «ВМ».

На сайте АТОР появилась информация об изменениях в условиях въезда в Таиланд. Теперь для россиян будет нужен только сертификат о вакцинации: данные об оплате ПЦР-тестов на первый и шестой–седьмой день пребывания в стране вносить не понадобится. Куба с 15 ноября отменяет требование о сдаче ПЦР-теста для россиян, вакцинированных любым российским препаратом. При этом у всех российских туристов, приезжающих в Индию, по-прежнему есть необходимость соблюдать семидневный карантин и сдавать два ПЦР-теста.