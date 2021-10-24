Минздрав штата Юта назвал знаки зодиака, которые более охотно вакцинируются

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения города Солт-Лейк-Сити в США определило, что желание человека привиться от коронавируса зависит от его знака зодиака. Информация об этом появилась на странице ведомства в Twitter.

Минздрав проанализировал анонимные даты рождения вакцинированных по округу и на основе этих данных выдвинул свои предположения.

Специалисты установили, что наиболее часто вакцинироваться приходят Львы. Наименьшее желание прививаться наблюдается у Скорпионов.

Now that Mercury is not in retrograde, we're just going to leave this here...



(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY — Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19, 2021

При этом в министерстве уточнили, что вакцинация — это научное действие и исследование носит шуточный характер.

По данным ведомства, 70 процентов Львов полностью вакцинированы. Также прививки сделали 67 процентов Водолеев, 59 процентов Овнов и Стрельцов, 58 процентов Раков, 56 процентов Тельцов, 55 процентов Близнецов, 54 процента Весов и 51 процент от общего количества Рыб. В конце списка расположились Козероги (среди них также 51 процент вакцинированных) и вышеупомянутые Скорпионы — 46 процентов, подытожили в министерстве.