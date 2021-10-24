Назван главный признак дефицита витамина B12

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Сигнализировать о нехватке витамина B12 в организме может симптом, который появляется на ногтях. Об этом пишет медицинское издание Wound Care Learning Network.

Отмечается, что витамин B12 обеспечивают выработку красных кровяных телец, а также способствует правильному функционированию нервной системы.

О дефиците этого элемента могут свидетельствовать головные боли, чувство усталости и потеря аппетита. Кроме того, человек может регулярно бледнеть, а его язык — становиться коричнево-синим.

При этом ногтевые пластины могут обозначать разные недуги. Белые ногти говорят об анемии, а розово-красные — о недостатке нескольких витаминов.

Наиболее часто дефицит витамина В12 встречается среди веганов и людей старшего возраста, пишет MK.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какие витамины наиболее благоприятно сказываются на здоровье.

По словам специалиста, для поддержания иммунитета важны абсолютно все группы микроэлементов.