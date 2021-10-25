Врач-нутригенетик рассказал, какой продукт борется с дисбактериозом

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Квашеная капуста намного полезнее белокочанной. Она обладает большим набором полезных свойств и, в том числе, борется с дисбактериозом. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил диетолог и врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

В капусте много витаминов, особенно она богата витамином C, который из-за брожения переходит в активное состояние. В ранние времена моряки брали в плавание бочонки с квашеной капустой — она помогала справляться с авитаминозом и цингой.

— Часто забывают о самом главном уникальном свойстве данного продукта: именно квашеная капуста может решить практически полностью проблему с дисбактериозом. Дело в том, что она содержит в себе достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются хорошей подпиткой для вашей микрофлоры, а иммунитет в значительной степени зависит именно от работы кишечника, — передает его слова РИА Новости.

Перед употреблением специалист рекомендует ее тщательно промыть. В покупной капусте могут обнаружиться излишки уксуса, соли, консерванты или усилители вкуса. После промывания их количество значительно уменьшиться.

Квашеную капусту нужно выбирать с как можно меньшим содержанием уксуса. Она должна быть свежей, а ее волокна на вид плотными и крепкими. В ином случае производитель передержал ее и она уже не считается свежей, хоть продавец может утверждать и обратное.

В капусту могут добавить морковь или ягоды. Например, клюкву. Такое угощение даже полезнее.

Золотарев отметил, что нужно соблюдать осторожность — квашеную капусту можно употреблять не всем. При проблемах с желудочно-кишечным трактом ее лучше не есть.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе квашеной капусты. По словам специалиста, в квашеной капусте содержится огромное количество витамина С, который необходим организму: без него нормально не работают интерфероны, также он нужен для усвоения железа. Именно поэтому красное мясо рекомендуют есть с овощами, в том числе с квашеной капустой.