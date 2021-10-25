Тысяча лучших участников выступят в финале чемпионата «Абилимпикс» в Москве

Подготовка к чемпионату Абилимпикс по карвингу / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

По итогам отборочного тура Московского чемпионата «Абилимпикс-2021» в финал прошли 1003 участника, выполнившие конкурсные испытания лучше всех.

— Вместе с экспертами и работодателями организаторы чемпионата ежегодно обновляют конкурсные задания, открывают новые компетенции. Мы подбираем направления, которые не только интересны участникам, но и востребованы на рынке труда. Главная задача «Абилимпикс» — сделать так, чтобы участники в дальнейшем смогли найти работу по профессии, в которой будут развиваться и достигать успеха, — рассказал руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

В отборочном туре приняли участие более двух тысяч жителей столицы в возрасте от 14 до 65 лет. В этом году они соревнуются по 81 компетенции из различных профессиональных сфер. В течение двух недель участникиразрабатывали сайты и инженерные решения, готовили блюда, проводили уроки по адаптивной физкультуре, изготавливали ювелирные украшения, ремонтировали сантехнику, обувь и автомобили.

Все конкурсанты выступали в трех возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты. Чуть больше половины от всех участников были школьники. Соревнования помогут молодым людям сделать выбор относительно будущей профессии и места работы.

Работы конкурсантов оценивали свыше 400 экспертов и работодателей. В финале к жюри присоединятся еще больше представителей бизнеса. По итогам соревнований наиболее талантливых участников они пригласят на стажировку и работу в свои компании, пишет официальный сайт мэра Москвы.

«Абилимпикс» — международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель — содействие в трудоустройстве.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится ежегодно, объединяет миллионы людей по всему миру и меняет традиционные взгляды на возможности людей с инвалидностью. Организаторами чемпионата в столице выступают городские Департамент труда и социальной защиты населения и Департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», который постоянно действует в структуре учебного центра «Профессионал».

О подготовке к региональному чемпионату профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс – 2021» можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».