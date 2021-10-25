Второй энергоблок Ростовской АЭС начал работу после ЧП

Фото: Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

Второй энергоблок Ростовской атомной электростанции (АЭС) подключен к общей сети и уже начал функционировать. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в пресс-службе Ростовской атомной электростанции.

— 24 октября в 20:53 энергоблок № 2 был включен в сеть после ремонтных работ на тепло-механическом оборудовании, — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что энергоблок работает на номинальном уровне мощности.

Утром 21 октября источник агентства в экстренных службах Ростовской области сообщил, что на АЭС произошла утечка пара. Из-за этого был остановлен и поставлен на ремонт второй энергоблок Ростовской АЭС. Он отметил, что люди из-за утечки не пострадали. На территории станции продолжают работу еще три энергоблока. Радиационный фон не превышен. Специалисты выясняли обстоятельства произошедшего.

После этого представитель Ростовской атомной электростанции рассказал, что утечек на АЭС не было.

В Управлении Роспотребнадзора по региону рассказали, что уровень радиации в Ростовской области соответствует средним значениям после инцидента на станции.