Суд 26 октября рассмотрит апелляцию на арест экс-главы концерна «Тракторные заводы» Болотина

Фото: пресс-служба суда

Мосгорсуд 26 октября рассмотрит апелляционную жалобу на арест бывшего главы концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина, который подозревается в крупной растрате. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Рассмотрение апелляционной жалобы на арест основателя концерна «Тракторные заводы» Болотина назначено на 26 октября, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы арестовал Болотина до 9 ноября.

Дело бывшего главы концерна «Тракторные заводы»

В отношении Михаила Болотина было возбуждено уголовное по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Фигурантами данного дела также являются руководитель казначейства концерна Ирина Восторгина и замглавы концерна по корпоративным финансам и экономике концерна «Тракторные заводы» Михаил Школьник.

25 октября также стало известно, что Мосгорсуд 8 ноября рассмотрит апелляцию на арест бывшего начальника Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова.