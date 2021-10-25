Появилось видео крушения высокоплана в Московской области

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Рузский городской округ, аэродром Ватулино Карта всех событий

Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент падения высокоплана «Аэропракт А-22», потерпевшего крушение в Московской области.

На кадрах видно, как самолет набирает высоту, а потом стремительно падает.

Видео: Пресс-служба СК РФ

В СК назвали основную версию произошедшей катастрофы.

— Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия, — говорится в сообщении ведомства.

24 октября в результате падения высокоплана «Аэропракт А-22» недалеко от аэроклуба «Аэроклассика» в подмосковной Рузе погибли два человека.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что в 15:02 по местному времени поступило сообщение о падении летательного аппарата. На место происшествия выехал отряд спасателей.

После Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Подробнее о катастрофе высокоплана под Рузой читайте в материале «Вечерней Москвы».