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Мужчину ограбили собутыльники с пистолетом в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчину ограбили собутыльники с пистолетом в центре Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 29с9 Карта всех событий

В центре столицы приезжий мужчина был ограблен незнакомцами, с которыми он употреблял алкоголь. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 29 на улице Земляной Вал. Гость столицы распивал алкоголь с неизвестными ему людьми. В какой-то момент собутыльники решили ограбить приятеля. Они достали у него из карманов деньги, а чтобы мужчина не оказывал сопротивления, сделали несколько предупредительных выстрелов в его направлении.

Заявление на своих обидчиков потерпевший написать не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, уточнили в МВД.

По словам мужчины, ему нанесен материальный ущерб на сумму три тысячи рублей. По факту случившегося проводится проверка.

До этого сообщалось о случае кражи из столичного магазина одежды. Мужчина зашел в один из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка. Из торгового зала он похитил две куртки элитных брендов, после чего скрылся.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. По их словам, общий материальный ущерб превысил 530 тысяч рублей. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан.

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