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Суд арестовал учредителя и директора завода по делу о взрыве в пороховом цехе под Рязанью

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал учредителя и директора завода по делу о взрыве в пороховом цехе под Рязанью
Фото: МЧС

Суд арестовал учредителя и директора завода по делу о взрыве в пороховом цехе под Рязанью. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда в понедельник, 25 октября.

— Постановлением Басманного районного суда города Москвы подозреваемому Егоршину Александру Всеволодовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 декабря 2021 года, — сообщила представитель суда.

Она также отметила, что в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Егоршина меры пресечения не связанной с заключением под стражу было отказано.

Видео предоставлено пресс-секретарем Басманного районного суда города Москвы

— Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 25 октября подозреваемому Нистраткину Сергею Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 декабря 2021 года, — заключила пресс-секретарь суда.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Нистраткина меры пресечения не связанной с заключением под стражу также было отказано.

Взрыв на заводе под Рязанью

В пятницу, 22 октября, в Рязанской области в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки, произошел пожар. Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек. Все они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Официальная причина трагедии пока не озвучена. Однако, по информации источников, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

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