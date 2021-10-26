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Очевидец рассказал подробности взрыва в Набережных Челнах

Виктория Храменкова

Происшествия
Очевидец рассказал подробности взрыва в Набережных Челнах
Фото: СК РФ

Вечером в понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. Очевидец рассказал «Вечерней Москве» подробности случившегося.

— В пять часов вечера я находился дома. В социальных сетях я увидел новость про данную ситуацию. Сначала там неверно был указан дом № 21, а по картинкам я узнал, что это дом где я раньше жил — № 20, — сообщает Сергей.

На месте происшествия находилась администрация города. Глава Автозаводского района Харисов Винер проводил действия по расселению всех пострадавших жителей в гостиницы.

— У некоторых жителей подъезда остались ценные вещи в квартирах. Они хотели их забрать, но их туда не пустили. Так как подъезд был частично разрушен, МЧС и полиция опасались, что будет дальнейшее разрушение здания, — заявил мужчина.

В многоэтажке в Набережных Челнах прогремел взрыв газовоздушной смеси. По данным МЧС, он случился в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Из-за взрыва повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, спасатели также эвакуировали 32 жильца. На место взрыва немедленно отправили расчеты кинологов. В готовность приведены аэромобильные группировки министерства, всего на месте инцидента работают более 90 человек и 35 единиц техники.

Стало известно, что умерла девушка, получившая ранения при взрыве в доме в Набережных Челнах.

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