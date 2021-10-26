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Затруднено движение на внешней стороне 1-го километра МКАД

Виктория Храменкова

Происшествия
Затруднено движение на внешней стороне 1-го километра МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 1-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 1-го километра МКАД затруднено движение. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Грузовик наехал на дорожное ограждение на внешней стороне 1-го километра МКАД (на пересечении с Шоссе Энтузиастов). В связи с этим движение свободно только по одной полосе из пяти. Водителям необходимо выбирать пути объезда.

— На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении ведомства.

Вечером, 25 октября, на северо-западе столицы автомобиль вылетел в строительную яму, а затем перевернулся. Сообщается, что два человека получили травмы. По словам очевидцев, водитель скрылся с места ДТП. Также они отметили, что пассажиры и водитель были в состоянии алкогольного опьянения.

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